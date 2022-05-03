Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı

MasterChef yarışmasıyla ününe ün katan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanmıştı. Çift oğulları Zeno'nun doğum günüde bir araya geldi.

2012 yılında evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklayan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yeni hayat kuran ikili oğulları Zeno Tibet'in doğum gününde bir araya geldi. Hem bayramı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili o anları sosyal medyada paylaştı.

Danilo Zanna paylaşımının altına, 'Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü' mesajını yazdı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara 'üçünüz de çok tatlısınız' şeklinde yorumlar yapıldı.