Bruce Willis 'afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara verdi

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzalı açıklama "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

Willis Ailesi'nin açıklaması şu şekilde son buldu:

"Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

1989 yapımı 'Moonlighting' (Mavi Ay) dizisinde canlandırdığı Daivd Addison karakteriyle dünya çapında tanınan Bruce Willis, birçok televizyon dizisinin yanı sıra 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde rol almıştı.

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır.

Beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travması, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle oluşur. Ayrıca bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir.

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.

Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.