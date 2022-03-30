Bilge Öztürk: Bennu'yu çok severim,aramız iyi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bilge Öztürk, özel hayatıyla gündem olmuştu. Ünlü avukat, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir kasaptan alışveriş yapan Öztürk, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"



Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; uzun süredir Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan avukat, gündem olan ilişkisi hakkında konuştu: Çok mutluyuz. 9’uncu ayımız oldu. Doğal akışında devam ediyoruz.

"BENNU'YU ÇOK SEVERİM"



Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya’nın ailesi ile görüştüklerini de belirtti ve ekledi: Bennu’yu çok severim, aramız çok iyi. Benim kardeşlerim, anneler, anneanneler, herkesin arası çok iyi.

ANNEDEN ONAY GELDİ



Ünlü avukat, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" yorumunu yapmıştı.