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Arda Turan'ın garsona jestinden evlenme teklifi çıktı! Arabasını vermekle kalmamış!

Galatasaray’ın yıldız ismi Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmemiş ve vermişti. Bu jestin detayından ise evlenme teklifi çıktı...

21.02.2022 - 12:00 |
Arda Turan'ın garsona jestinden evlenme teklifi çıktı! Arabasını vermekle kalmamış!

Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi için yardımcı olmak istemiş.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış. Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikâh şahidi olarak da görebiliriz. Milli gururumuz Arda’yı duyarlılığından dolayı tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum.

Arda Turan Sevgililer Günü için garsona arabasını ödünç verdi!
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