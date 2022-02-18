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Arda Turan Sevgililer Günü için garsona arabasını ödünç verdi!

Galatasaray takım kaptanı Arda Turan (35), Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.

18.02.2022 - 10:20 |
Arda Turan Sevgililer Günü için garsona arabasını ödünç verdi!

Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için Arda Turan'ın iki yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi. Ünlü futbolcu, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.

Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş'ın haberine göre; genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan’ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.

Arda Turan Sevgililer Günü için garsona arabasını ödünç verdi

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