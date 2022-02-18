Arda Turan Sevgililer Günü için garsona arabasını ödünç verdi!

Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için Arda Turan'ın iki yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi. Ünlü futbolcu, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.

Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş'ın haberine göre; genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan’ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.