Ahu Tuğba havuzdan paylaştı! 'Yıllara meydan okuyorsun'

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor. Polis olan kızı Anjelik Calvin ile pozlarını sık sık paylaşan oyuncu usta oyuncu, son olarak havuzdan paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ahu Tugba (@ahutugba1)'in paylaştığı bir gönderi

Herkes kar pozu paylaşırken Tuğba havuzda yüzdüğü anları paylaşan oyuncuya yorum yağdı. 66 yaşındaki Ahu Tuğba'ya, "Yıllara meydan okuyorsun" övgüleri geldi.

"MERİÇ ERKAN'LA AŞK YAŞAMADIK"



Oyuncu Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak adını duyuran ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirmişti. Yeni imajı ve değiştirdiği hayat tarzıyla herkesi şaşırtan Erkan'ın açıklamaları sonrasında gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi.

Çıkan haberleri yalanlayan Tuğba, adını Mahmut olarak değiştiren, sarık takıp cüppe giyen ve maneviyata yöneldiğini söyleyen Erkan için “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.

"SEVGİLİM OLMADI, TV FORMATIYDI"



magazinsortie.com’a konuşan Ahu Tuğba; sözlerine; “Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi ile kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Meriç Erkan, Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı" şeklinde devam etti.