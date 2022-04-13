12 Nisan Survivor kim elendi? En az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elemeye kalan Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasında en düşük SMS'i alan Gizem Survivor hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI NASIL BELİRLENDİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti. Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu. Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu.

Barış, Parviz, Gizem ve Ayşe arasında bir halk oylaması yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi. Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" şeklinde konuştu.

SURVIVOR PUAN DURUMU

SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:

Ünlüler:

Kadınlarda, Nagihan Karadere

Erkeklerde, Adem Kılıçcı

Gönüllüler:

Kadınlarda, Sude Burcu

Erkeklerde, Anıl Berk Baki