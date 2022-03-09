Sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti

Acı haberi Hürriyet Sinema yazarı Uğur Vardan sosyal medya hesabından duyurdu:

"Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun… / Murat Özer"

SİYAD'IN 1 NUMARALI ÜYESİ...

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti...