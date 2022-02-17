'Geççekk' yayında! Tarkan paylaştı!

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 150 binden fazla tweet atıldı. YouTube Shorts, Tarkan ile bir araya gelerek Türkiye’de bir ilke imza attı. 31 Ocak’tan bu yana Tarkan’ın YouTube kanalında yayınlanmaya devam eden, video izlemenin ve içerik oluşturmanın yeni yolu olarak sunulan eğlenceli YouTube Shorts teaser videoları Tarkan’ın sevenlerini heyecanlandırdı. Tarkan’ın merakla beklenen yeni şarkısı “Geççek”in video klibi ise bugünden itibaren 7 gün boyunca sadece YouTube’da.

Tarkan, yeni şarkısı “Geççek” hakkında şu açıklamalarda bulundu: Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

YOUTUBE'DA EN ÇOK İZLENEN TARKAN KLİPLERİ

YouTube Trends ekibi Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan’a olan ilgiyi analiz etti. İşte öne çıkan bazı rakamlar

Tarkan’ın resmi kanalındaki içerikler bugüne kadar toplamda 1.6 milyar kez izlendi.

Tarkan'ın resmi kanalı son bir yıl içerisinde ise 370 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Tarkan’ın en çok izlendiği illerde liderliği İstanbul alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bakü ve Bursa izliyor.

Tarkan’ın izleyici kitlesinin yüzde 40’ı yurtdışından geliyor.

Megastar’ın Türkiye’den sonra en çok Almanya, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, ABD ve Fransa’dan takipçisi bulunuyor.

Tarkan’ın son bir yılda en çok izlenen videoları ise şu şekilde: Dudu, Yolla, Şımarık, Kuzu Kuzu, Beni Çok Sev, Şıkıdım, Öp.