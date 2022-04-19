Gaspar Noe filmleri nelerdir, Gaspar Noe kimdir? 'Vortex' filmi için Gaspar Noe İstanbul Kadıköy Sineması'na geldi!

Arjantinli Fransız yönetmen Gaspar Noe, Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen 'Vortex' filmi için İstanbul'da geldi.

Gaspar Noe kimdir?

Gaspar Noé 27 Aralık 1963’te Buenos Aires’de dünyaya geldi. Arjantin asıllı Fransız yönetmen aynı zamanda film yapımcısı ve senarist olarak da önemli projeler yaptı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Gaspar Noé, çocukluğunu Buenos Aires ve New York'ta geçirdikten sonra 12 yaşlarında iken ailesiyle Fransa'ya göç etti. Lise eğitiminden sonra Paris'te felsefe ve sinema eğitimi aldı. Üniversite sonrası, 1985 yılında Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın yönettiği El exilio de Gardel (Tangos) adlı filmde yardımcı yönetmen olarak görev aldı ve kariyerini böylelikle başlatmış oldu.

Genellikle filmlerinde çekim tarzıyla izleyiciyi rahatsız etmeyi hedefleyen; cinsellik, şiddet içeren davranışlar ve yoğun bir nihilizm kullanır.

Stanley Kubrick'in filmlerinden ilham aldığını söyleyen Noé zaman zaman kendi eserlerinde bunlara atıfta bulunuyor. Noé, bir dergiye verdiği röportajda 2001: A Space Odyssey'i yedi yaşında izlediğinde bu filmin hayatını değiştirdiğini ve bu deneyim olmadan asla yönetmen olamayacağını belirtmiştir.

Gaspar Noe filmleri nelerdir?

1998 Seul contre tous

2002 Dönüş Yok (Irréversible)

2009 Enter the Void

2015 Love

2018 Climax

2019 Lux Æterna

2021 Vortex