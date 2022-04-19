Bülent Parlak öldü mü? İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent Parlak kimdir, neden öldü? Şiirleri ve sözleri!

Şair ve yazar Bülent Parlak hayatını kaybetti. Kültür, Sanat, Edebiyat alanında yayın yapan İzdiham Dergisi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, şair, yazar Bülent Parlak hayatını kaybetti.

BÜLENT PARLAK NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Parlak evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ne zaman olacağı ise henüz belirsiz.

ŞAİR BÜLENT PARLAK KİMDİR?

Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin dört ağabeyi, üç tane de ablası vardır. Parlak 6 yaşında babasını, 19 yaşında da annesini kaybetti.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’nın Konak beldesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve burada bir sene okudu. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalıştı. Gittiği okulları birincilikle bitiren şair, maddi yetersizliklerden ötürü İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kaldı.

Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Bir adisyonun üstüne karaladığı şiirini, Dergâh dergisine gönderdi. Mustafa Kutlu tarafından desteklenen şairin, 2005'ten itibaren ilk şiiri ve sonraki zamanlarda kaleme aldığı birden çok şiiri Dergâh'ta yayımlandı.

Parlak, 2007'de izdiham.com adresiyle bir edebiyat portalı açtı. Türk ve Dünya edebiyatından metinlerin, edebî yazıların, hikâye ve denemelerin yayımlandığı bu portal, sonraki zamanlarda bir dergiye dönüştü. Şair, İzdiham adlı kültür-sanat-edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir. İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak "Hepimiz Ölecek Yaştayız.", "Kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur." gibi pek çok dikkat çekici sloganla basılmaya başladı. İçeriği ve mizanpajı ile oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla en çok okunan dergiler arasında yer almaktadır. Derginin ilk sayısındaki kapakta "Yaşamak sağlığa zararlıdır." yazmaktadır. Sonraki sayıların kapak ve içerikleri ise oldukça ilgi çekici ve birbirinden sürükleyici konular içermektedir. İzdiham Yayınları pek çok gence hikâye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vermiş, bu yönüyle bir edebiyat okulu misyonu üstlenmiştir. İzdiham Yayınlarından ilk kitabını çıkaran genç kalemler, kalem mahsüllerini dergi sayesinde yayımlamış ve bir kitapta bir araya getirme fırsatı yakalamıştır.

BÜLENT PARLAK ŞİİRLERİ

Şair 2010'da, o zamana kadar Dergâh dergisinde yayımladığı şiirlerini, Sevgili Huzursuzluğum adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı Yalnızlığın İcadı adlı deneme kitabını, 2014'te Ricakeş, 2018'de Her Şey İçin Çok Geç adlı şiir kitaplarını çıkardı.