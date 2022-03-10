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BTS konseri ne zaman? BTS konseri nasıl izlenir?

K-pop grubu BTS, iki yıl sonra Seul'deki ilk canlı yüz yüze konserleriyle hayranlarını eğlendirmeye hazırlanıyor. 'BTS Permission to Dance On Stage Concert: Seoul', 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin ardından, Nisan ayında Las Vegas'ta yapılacak dört günlük Canlı Oyun etkinliği yapılacak. Peki, BTS konseri ne zaman 2022? BTS konseri online nasıl izlenir?

10.03.2022 - 15:01 |
BTS konseri ne zaman? BTS konseri nasıl izlenir?

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Güney Kore'nin önde gelen erkek grupları arasında yer alan BTS, Seul'deki ilk canlı yüz yüze konserleriyle hayranlarını eğlendirmeye hazırlanıyor. Konser 10, 12 ve 13 Mart olmak üzere üç gün sürecek. 10 Mart'taki konser 19.00'da, kalan iki gün 18.00'de başlayacak. Konser çevrimiçi olarak da yayımlanacak. Peki, BTS konseri ne zaman 2022? BTS konseri online nasıl izlenir? İşte detaylar…

BTS KONSERİ NASIL İZLENİR?

 BTS’nin Seul Olimpiyat Stadı'ndaki performansını izlemenin üç yolu var. Konser 10, 12 ve 13 Mart olmak üzere üç gün sürecek. 10 Mart'taki konser 19.00'da, kalan iki gün 18.00'de başlayacak.

12 Mart konserine bizzat katılabileceğiniz gibi dünyanın dört bir yanındaki seçkin sinema salonlarında da izlenebilecek. 10 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek konserlere hem offline hem de online olarak katılım sağlanabilecek.

12 Mart konserinin canlı izlenmesi KST göre 17:45'te yapılacak. Hayranlar, seçilen tiyatroların web sitelerinden bilet satın alabilecek.

Konser Kore'de olacak ve başka bir dilde altyazı olmayacak. Canlı izleme gösterim saati, gerçek konser saatinden 15 dakika önce yayınlanacak. 10 Mart konserinin canlı performansı 19 Mart'ta çevrimiçi, 13 Mart konserinin canlı performansı ise 20 Mart'ta yayınlanacak.

Biletler Weverse Shop'tan satın alınabilecek. Giriş, bileti satın almak için kullanılan Weverse Shop hesabı kullanılarak yapılacak. Takma ad belirlendikten sonra, kullanıcıların satın alınan bileti doğrulamak için 'Bileti GEÇERLİ' düğmesini tıklamaları gerekiyor. Aynı anda yalnızca iki cihazda oturum açılabilecek. Üçüncü bir cihazda oturum açılırsa, ilk cihazın oturumu otomatik olarak kapatılacak. Hayranlara Korece'nin yanı sıra İngilizce, Japonca ve Çince olmak üzere üç dilde altyazı sağlanacak.

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