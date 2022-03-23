Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? Adana Portakal Çiçeği Karnavalı başladı mı?

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı Adana Portakal Çiçeği Karnavalı başladı. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıl aranın ardından Adana Portakal Çiçeği Karnavalı yeniden etkiliklerle geri döndü. Karnavalın 5 günlük etkinlik programı da açıklandı. Peki, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman? İşte Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022 programı!

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23 Mart’ta başladı. Yeniden sokaklara dönen karnavalın 5 günlük etkinlik programı da açıklandı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin katılması beklenen Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı 27 Mart Pazar gününe kadar sürecek. 26 Mart Cumartesi günü resmi açılış, kostümlü kortej ile Haluk Levent’in sahne alacağı karnaval konseri de gerçekleştirilecek. Bunun yanında birbirinden renkli kostümleriyle çeşitli koroların ve sanatçıların konserleri de karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ 2022 PROGRAMI!

27 Mart Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak. Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro’ya yine Japonya’dan Hikaru Wakita eşlik edecek. Portakallı Lezzetler Yarışması, Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Su Korteji, TJK Pony Club ve KindyRoo Çocuk etkinlikleri, Uluslararası tanıtım stantları, Gastronomi Fikir Kulübü’nün Hızlı Dürüm Yeme Yarışması ve Mutfak Workshop’u ile TJK Portakal Çiçeği Koşusu karnavalda düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.

BOZKURT: “MUHTEŞEM DÖNÜŞ İÇİN HAZIRIZ”

Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt, her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalın ramazan ayına denk gelmesiyle bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bozkurt, 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklara, caddelere dönmenin keyfini yaşayacaklarını da kaydederek şunları söyledi:

“Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana’ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz. Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemşiyesi altında buluşalım; tüm dünyaya Adana’dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz. Yeniden sokaklarda buluşuyor, el ele kol kola birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Büyük ve güçlü bir ülkenin insanları olarak yarına olan inanç ve umudumuzu da hiç kaybetmiyoruz. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin yaratan bu buluşma bizleri mutlu ediyor. Buna bir de Adana’nın pozitif enerjisi eklenince umutlarımızın tazelendiği, yarınlara güvenle baktığımız portakal ağaçlarının çiçek kokuları eşliğinde bir “bahar havası” yaşıyoruz.”