Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? Portakal çiçeği festivalinde neler yapılır, portakal çiçeği festivali Adana’nın neresinde?

Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022 ne zaman sorusunun yanıt aranıyor. Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğine sahip olan etkinlikte Haluk Levent'in konser verecek. Karnaval fikrinin öncüsü, Adanalı iş adamı Ali Haydar Bozkurt' tur. Kapalı ve açık açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ 2022 NE ZAMAN?

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı her yıl bahar ayında düzenleniyor. Bu yıl 10'uncusu gerçekleşecek olan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı 23-27 Mart'ta düzenlenecek.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ ADANA’NIN NERESİNDE?

Kapalı ve açık açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterilerin yapıldığı festivalin en önemli etkinliği ise, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür.

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana'da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.