Zonguldak'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Zonguldak Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler ışığında beklenen don tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre; 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.

Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimler hariç olmak üzere; kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de izinli sayılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'