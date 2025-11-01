Zonguldak’ta mezarlıktan sesler gelince fark ettiler! İkisi birlikte yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.11.2025 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde iki ayı yavrusu şehre inerek mezarlıkta göründü.

Alınan bilgiye göre, Gökçebey ilçesinde yaşayan Osman Acar isimli bir vatandaş evinin yakınlarındaki bir mezarlıktan sesler gelmesi üzerine seslerin geldiği yöne bakarak iki ayı yavrusunun şehre indiğini gördü.

Ayı yavruları şehre inmesi ile birlikte mezarlığın içinde görüntülendi. Acar, cep telefonu ile o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

