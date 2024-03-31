Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Zonguldak yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Zonguldak'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Zonguldak büyükşehir belediye başkanlığı ve Zonguldak ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Zonguldakli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Zonguldak 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

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Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Zonguldakli vatandaşlar, 2024 Zonguldak seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Zonguldak 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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ZONGULDAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti

Ömer Selim Alan

CHP

Tahsin Erdem

İYİ Parti

Kaya Adanır

DEM Parti

Ceylan Turğut

Yeniden Refah

Kenan Zeren

Zafer Partisi

Nilgün Sadıkoğlu Danışman

Saadet

Cem Dereli

HÜDA PAR

Mehmet Özdemir

DEVA Partisi

Fatih Keleş

Gelecek Partisi

Şendoğan Yavuz

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Ömer Selim Alan oyların %42,52’sini aldı ve en yakın rakibi CHP’nin adayı Şenol Şanal’ın önüne geçerek kazandı.

Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Zonguldak'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Zonguldak Seçim Sonuçları

Alaplı Seçim Sonuçları

Çaycuma Seçim Sonuçları

Devrek Seçim Sonuçları

Gökçebey Seçim Sonuçları

Karadeniz Ereğli Seçim Sonuçları

Kilimli Seçim Sonuçları

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Kozlu Seçim Sonuçları

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.