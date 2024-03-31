GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
ABONE OL

Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Zonguldak geldi. Zonguldak yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Zonguldak Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Zonguldak'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...

31.03.2024 - 16:34 |
Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Zonguldak yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Zonguldak'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Zonguldak büyükşehir belediye başkanlığı ve Zonguldak ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Zonguldakli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Zonguldak 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak. 

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Zonguldakli vatandaşlar, 2024 Zonguldak seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Zonguldak 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

Haberin Devamı

ZONGULDAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti

Ömer Selim Alan

 CHP

Tahsin Erdem

 İYİ Parti

Kaya Adanır

 DEM Parti

Ceylan Turğut

 Yeniden Refah

Kenan Zeren

 Zafer Partisi

Nilgün Sadıkoğlu Danışman

 Saadet

Cem Dereli

 HÜDA PAR

Mehmet Özdemir

 DEVA Partisi

Fatih Keleş

 Gelecek Partisi

Şendoğan Yavuz

Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldakde kim önde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldakde hangi aday yüzde kaç oy aldı

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Ömer Selim Alan oyların %42,52’sini aldı ve en yakın rakibi CHP’nin adayı Şenol Şanal’ın önüne geçerek kazandı.

Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Zonguldak'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Zonguldak Seçim Sonuçları

Alaplı Seçim Sonuçları

Çaycuma Seçim Sonuçları

Devrek Seçim Sonuçları

Gökçebey Seçim Sonuçları

Karadeniz Ereğli Seçim Sonuçları

Kilimli Seçim Sonuçları

Haberin Devamı

Kozlu Seçim Sonuçları

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.

 

GÜNCEL HABERLER

Yerel idarecilerle yeni projeler hayata geçirilecek

Yerel idarecilerle yeni projeler hayata geçirilecek
ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2024: Canlı ekran | Isparta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıı gazetevatan.com seçim sayfasında!

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2024: Canlı ekran | Isparta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıı gazetevatan.com seçim sayfasında!
Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık asistanını sıraya koydu

Oy sırası beklemek istemeyen Zeynep Bastık asistanını sıraya koydu