Zonguldak yerel seçim sonuçları 2024: Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Zonguldak geldi. Zonguldak yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Zonguldak Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Zonguldak'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Zonguldak yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Zonguldak'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Zonguldak büyükşehir belediye başkanlığı ve Zonguldak ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Zonguldakli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Zonguldak'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Zonguldak 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Zonguldakli vatandaşlar, 2024 Zonguldak seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Zonguldak 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
ZONGULDAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti
Ömer Selim Alan
CHP
Tahsin Erdem
İYİ Parti
Kaya Adanır
DEM Parti
Ceylan Turğut
Yeniden Refah
Kenan Zeren
Zafer Partisi
Nilgün Sadıkoğlu Danışman
Saadet
Cem Dereli
HÜDA PAR
Mehmet Özdemir
DEVA Partisi
Fatih Keleş
Gelecek Partisi
Şendoğan Yavuz
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Ömer Selim Alan oyların %42,52’sini aldı ve en yakın rakibi CHP’nin adayı Şenol Şanal’ın önüne geçerek kazandı.
Zonguldak'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Zonguldak'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Zonguldak Seçim Sonuçları
Alaplı Seçim Sonuçları
Çaycuma Seçim Sonuçları
Devrek Seçim Sonuçları
Gökçebey Seçim Sonuçları
Karadeniz Ereğli Seçim Sonuçları
Kilimli Seçim Sonuçları
Kozlu Seçim Sonuçları
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.