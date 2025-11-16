GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZirai don verimi yüzde 80 düşürdü! Çiftçi bu sene hayal kırıklığı yaşadı
HaberlerGündem Haberleri Zirai don verimi yüzde 80 düşürdü! Çiftçi bu sene hayal kırıklığı yaşadı

Zirai don verimi yüzde 80 düşürdü! Çiftçi bu sene hayal kırıklığı yaşadı

16.11.2025 - 20:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zirai don verimi yüzde 80 düşürdü! Çiftçi bu sene hayal kırıklığı yaşadı

Sakarya’da geçtiğimiz senelerde yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilen ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen üzümün bu sene hasat döneminde zirai don olayı sonrasında verim, yüzde 80 oranında düşerek çiftçinin hayal kırıklığı oldu.

Haberin Devamı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ile Kasım ayının ortalarına kadar devam edilen üzüm, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Geçtiğimiz senelerde yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilen ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen üzümün bu sene hasat döneminde zirai don olayı sonrasında verim, yüzde 80 oranında düşerek çiftçinin hayal kırıklığı oldu.

Zirai don verimi yüzde 80 düşürdü Çiftçi bu sene hayal kırıklığı yaşadı

Geçen seneye göre verimin büyük oranda düştüğünü belirten çiftçi Umut Cepheci, "Bu sene üzümlerimizde zirai dondan kaynaklı olarak kaybımız var. Verimimiz düşük ve bunu yanında hırsızlık olaylarıyla uğraşıyoruz. Yüzde 70-80 oranında zayiatımız var geçen seneye göre ve fiyatlar aynı fakat geçen seneye göre yüksek olması lazımdı verim kaybımızdan dolayı. Toplamada fiyatlar az artı işçilik maliyetleri yükseldi. Hasta yapıldı ama geçen seneye göre verim alamadık. Ayva ve üzüm denince akla ilk olarak Pamukova geliyor ama bu sen öyle bir umudumuz kalmadı nasip olursa seneye devam edeceğiz" dedi.

Güncel Haberler

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek
#Ekonomi

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
#Gündem

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
#Gündem

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu