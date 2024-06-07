Zilhicce ayı hacet namazı | Hacet namazı nasıl kılınır, zilhicce ayında kılınan hacet namazı kaç rekat? İşte hacet namazı duası ve kılınışı

Hacet namazı, kişinin dünya veya ahirete dair dileğinin kabul olması için kıldığı namazdır. Namazdan sonra hâcet duası okunur ve istekler Allah’a arzedilir. Sünnet ve nafile namazlar arasında yer alan Hacet namazı kılınışı, Zilhicce ayı nedeniyle araştırılıyor. Peki, Zilhicce ayı hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Zilhicce ayında kılınan hacet namazı…

HACET NAMAZI NEDİR?

Bir Müslüman, ihtiyaç duyduğu bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği yöntemleri ve kuralları elinden geldiğince uygulamalı ve sonucunu Allah’tan beklemelidir. Aynı zamanda, dünya veya ahirete dair bir dileğin gerçekleşmesi arzusuyla Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla namaz kılması da uygundur. Bu şekilde kılınan namaza "Hâcet namazı" denir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

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“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!” (Tirmizî, Vitir, 17 [479]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 189 [1384]).

Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır.

HACET NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Hacet namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü’l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/28).