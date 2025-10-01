Zeytin hasadı dua ve hayır yemekleriyle başladı

Haberin Devamı

Altınova'da bereketin simgesi olarak nitelendirilen zeytin ağaçlarından geçimini sağlayan çiftçi, ilk hasatta bereket duasının ardından ilk hasadı, tatlı ve yemek geleneğiyle yaptı.

Ayvalık'ın tanınmış zeytincilerinden Hüseyin Bozkurt'un tarlasında gerçekleşen dualı ilk hasatta yüz yıllar öncesinden günümüze gelen gelenek bozulmadı.

Zeytin toplayıcılarının büyük bir şevkle başladıkları hasatta, zeytinler ağaçların dallarından kadın çiftçiler tarafından elle toplandı.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya geleneksel dualı hasat ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yılda; 2025-2026 yeni hasat yılımızı dualarımız ve geleneklerimizi yaşatarak başlattık. İnşallah hem bizim hem de zeytin sektörü için kazasız belasız bir hasat dönemi olsun. Herkese hayırlı bir sezonlar olsun. Bu yıl, geçtiğimiz seneye göre 'yok yılı' olarak nitelendiriliyor ama geçen yıl ürünün bol olmasından dolayı fiyatların düşük seviyede gitmesi, bu yıla oldukça çok yansıdı. Bu sezon bunun acısını çekeceğiz gibi görünüyor. Çünkü geçen sene ürünlerden istediği fiyatı alamayan çiftçi, bu yıl zeytinliklerine bakamadı. Ama yine de inşallah her şey iyi olur" dedi.

Çiftçinin ekonomik anlamda kalkınması gerektiğine işaret eden Yeşilkaya, "Zaten küresel iklim krizi kapıda. Bununla birlikte çiftçi kalkındırılmadığı ve desteklenmediği takdirde zeytinliğinden veya tarlasından yeterli ürünü alamayacaktır" diye konuştu.

Haberin Devamı

Firma olarak çiftçi bir ailenin fertleri olduğu için ham maddesini ürettikleri tüm ürünlerin kalitesine güvendiklerini aktaran Nuriye Hatice Yeşilkaya, "Zaten bu konuda kendimize güvendiğimiz için bu işi yapıyoruz. Bu yıl zeytinlerimiz son derece kaliteli olduğu için de çıkaracağımız yağlarla yine ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak Ayvalık zeytinyağının sesini dünyaya duyurabilmenin gayretinde olacağız" dedi.



Zeytin hasadına dualarla başladılar

Her sene olduğu gibi bu yıl da zeytin hasadına dualarla başlamanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yeşilkaya, "Bu yönde geleneğimiz ve göreneğimiz var. Her hasat sezonu başında hocamız gelip dua ediyor. Böylelikle kendi zeytinliklerimizin yanı sıra tüm zeytin üreticilerine hayırlı, bereketli sezon dilediğimiz duaların ardından da bir ritüelimiz olan odun ateşinde pişen yemeklerden oluşan Halil İbrahim Sofrası kurup, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Dualarla başladıkları zeytin hasadında yine dualarla yenilen yemeklerin olmazsa olmazı konumundaki baklava ya da tatlıyı zeytin çiftçisiyle paylaştıklarını hatırlatan Nuriye Hatice Yeşilkaya, "Tatlı da bizim geleneğimiz. Tatlı bir hasat sezonu geçsin diye, hasat duamızın hemen akabinde tatlı yiyerek hasat yapmaya başlıyoruz. Her öğle saatinde de aynı sofraya diz çöküp birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz" ifadelerini kullandı.