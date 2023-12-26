Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR başkanı nereli, kaç yaşında, nereden milletvekili?

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

HÜDA PAR başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. HÜDA PAR'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de genel başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.



Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.



21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

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2 Haziran 2021 tarihinde partisinin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığına seçilmiştir.



14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.