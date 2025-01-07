Zayıflamak isteyenlerin ilk tercihiydi! Sağlık Bakanlığı duyurdu, artık yasak

Sağlık Bakanlığı, yeni yılın ilk haftasında, Türkiye’de son dönemde zayıflamak için sıklıkla tercih edilen ‘yutulabilir mide balonları’nı yasaklama kararı aldı. Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Bu uygulamada balon kapsül gibi yutuluyor, mide içinde şişiyor. 5-6 ay sonra çıkarmaya gerek olmuyor ve kendiliğinden eriyor. Reklamı çok yapıldı. Kolay bir uygulama olduğu için de talep doğal olarak fazla oldu. Ancak bu uygulamada bir nokta atlandı. İşlem yaparken, organ içinde reflü, gastrit, ülser, tümör var mı yok mu görmeden kapsül yutuluyor. Bu da mide ya da bağırsak sorunlarının oluşmasına neden olabiliyor. Diğer balon uygulamalarında mutlaka mide içine bakılıyor. Herhangi bir hastalık yoksa işlem uygulanıyor. Bir yıldan fazla süre mide içinde tutulması önerilmediğinden balon söndürülüyor ve endoskopik olarak çıkarılıyor. Oysa yutulabilir mide balonunun uygulaması kolay. Üstelik sadece genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanlarının uygulamadığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlenmiş. Bu nedenle Avrupa’da yasaklandı. Türkiye de bu yasağa riayet etti. Bu uygulama 2024 yılında Türkiye’de 6 bin 500 kişiye, Avrupa’da ise 25 bin kişiye yapıldı. AB Komisyonu yutulabilir mide balonları ile ilgili nihai kararını 9 Şubat günü verecek.”

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MİDE BALONU NASIL UYGULANIYOR?

Ağızdan yutulan kapsül midede şişirilerek balon şeklini alıp tokluk hissiyatı sağlanıyor.