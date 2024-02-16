Zaferin Rengi filmi 16 Şubat Cuma günü vizyona girdi. İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan ‘Zaferin Rengi’ filmi dikkatleri üzerine çekti. Peki, Zaferin Rengi hangi sinemalarda, Zaferin Rengi filmi bilet fiyatları ne kadar? Konusu, oyuncuları ve Zaferin Rengi Fenerbahçe bilet fiyatları

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU

"Zaferin Rengi", 1919'da işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan direnişin hikayesini, General Harington Kupası etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyor.

Gerçek olaylardan esinlenen ‘Zaferin Rengi’ filmi, 1918-1923 yılları arasındaki dönemi konu alıyor. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milli mücadele ile İstanbul’da yaşanan futbol zaferlerinin birleştiği bu dönem, tarihi bir çerçevede sinemaseverlerle buluşuyor. Film, Türkiye’nin tarihî dönemlerine ışık tutarken, milli birliğin, dayanışmanın önemini ve Fenerbahçe Spor Kulübünün‘de milli mücadeleye katkılarını vurguluyor.

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ZAFERİN RENGİ FİLMİ HANGİ SİNEMALARDA VAR?

Zaferin Rengi tüm sinema salonlarında gösterime girdi. Film 2 saat 37 dakika sürüyor.

ZAFERİN RENGİ OYUNCULARI

Kubilay Aka

Gülper Özdemir

Nejat İşler

Bedir Bedir

Bora Cengiz

Hasan Elmas

Timuçin Esen

Yiğit Özşener

Gonca Vuslateri

Birce Akalay

Yılmaz Bayraktar

Berke Gündem

Gürdal Tak

Taylan Meydan

Enes Ulukır

ZAFERİN RENGİ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları sinema salonlarına göre farklılık gösterse de genellik 135 TL ile 145 TL arasında değişiklik gösteriyor.