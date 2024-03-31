Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)! Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Zafer Partisi'nin aldığı oy sonuçları ve kazandığı iller için araştırmalar hızlandı. İşte Zafer Partisi oy oranı…

Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)!

Zafer Partisi oy oranı 340 bin ile yüzde 1.14 oldu.

Zafer Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları

Adalar: Hüseyin Avni Borluk

Kadıköy: Tuğrul Kihtir

Maltepe: Sibel Zeren

Tuzla: Akın Gürkan

Ümraniye: Jülide Sarıkaya Kurduoğlu,

Bayrampaşa: Tarkan Güler,

Beyoğlu: Selim Aydın Gümüşdal,

Zeytinburnu: Aydemir Alıçlar,

Avcılar: Umut Basmacı

Bahçelievler: Ulaş Öztürk

Bakırköy: Türker Tolga Topaloğlu

Pendik: Kürşat Dağ

Beylikdüzü: Özcan Aksu

Büyükçekmece: Yaşar Öztürk

Küçükçekmece: Emre Met

Silivri: Murat Demirkol