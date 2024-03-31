Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)! Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı?
Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erdi. Sandık başına gidip oylarını kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını takip ederken seçimlere katılan ZAFER PARTİSİ’nin kazandığı iller ve ilçeleri de sorgulamaya başladı. Peki, Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı? İşte Zafer Partisi oy oranı 2024 ve seçim sonuçları…
31.03.2024 - 23:02 |
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Zafer Partisi'nin aldığı oy sonuçları ve kazandığı iller için araştırmalar hızlandı. İşte Zafer Partisi oy oranı…
Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)!
Zafer Partisi oy oranı 340 bin ile yüzde 1.14 oldu.
Zafer Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları
Adalar: Hüseyin Avni Borluk
Kadıköy: Tuğrul Kihtir
Maltepe: Sibel Zeren
Tuzla: Akın Gürkan
Ümraniye: Jülide Sarıkaya Kurduoğlu,
Bayrampaşa: Tarkan Güler,
Beyoğlu: Selim Aydın Gümüşdal,
Zeytinburnu: Aydemir Alıçlar,
Avcılar: Umut Basmacı
Bahçelievler: Ulaş Öztürk
Bakırköy: Türker Tolga Topaloğlu
Pendik: Kürşat Dağ
Beylikdüzü: Özcan Aksu
Büyükçekmece: Yaşar Öztürk
Küçükçekmece: Emre Met
Silivri: Murat Demirkol