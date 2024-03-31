GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)! Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı?
ABONE OL

Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)! Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı?

Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erdi. Sandık başına gidip oylarını kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını takip ederken seçimlere katılan ZAFER PARTİSİ’nin kazandığı iller ve ilçeleri de sorgulamaya başladı. Peki, Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı? İşte Zafer Partisi oy oranı 2024 ve seçim sonuçları…

31.03.2024 - 23:02 |
Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)! Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Zafer Partisi'nin aldığı oy sonuçları ve kazandığı iller için araştırmalar hızlandı. İşte Zafer Partisi oy oranı…

Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları)!

Zafer Partisi oy oranı 340 bin ile yüzde 1.14 oldu.

Zafer Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adayları 

Adalar: Hüseyin Avni Borluk 

Kadıköy: Tuğrul Kihtir 

Maltepe: Sibel Zeren 

Tuzla: Akın Gürkan 

Ümraniye: Jülide Sarıkaya Kurduoğlu, 

Bayrampaşa: Tarkan Güler, 

Beyoğlu: Selim Aydın Gümüşdal, 

Zeytinburnu: Aydemir Alıçlar, 

Avcılar: Umut Basmacı

Bahçelievler: Ulaş Öztürk 

Bakırköy: Türker Tolga Topaloğlu

Pendik: Kürşat Dağ

Beylikdüzü: Özcan Aksu

Büyükçekmece: Yaşar Öztürk

Küçükçekmece: Emre Met

Silivri: Murat Demirkol

 Zafer Partisi oy oranı 2024 (seçim sonuçları) Zafer Partisi yerel seçim sonuçları ne oldu, kaç oy aldı, kaç ilde aday çıkardı

GÜNCEL HABERLER

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Aldığı oylar onun değil

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Aldığı oylar onun değil
Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı
İyi Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu

İyi Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu