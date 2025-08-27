GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü
HaberlerGündem Haberleri Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü

Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü

27.08.2025 - 14:49Güncellenme Tarihi:
Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü

Rize’de kimliği belirsiz kişiler tarafından denize dökülen ekmek, simit ve mısır ekmeği kayıkhane sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Rize'nin Eminettin Mahallesindeki Su Ürünleri Kooperatifine bağlı kayıkhanelerin bulunduğu limana gelen balıkçılar denizin üzerinde yüzen yüzlerce buğday ekmeği, çavdar ekmeği, mısır ekmeği, simit gibi unlu mamuller ile karşılaştı. Kimliği belirli kişi veya kişiler tarafından dökülen unlu mamulleri gören kayıkhane sahipleri duruma tepki gösterdi.

Yüzlerce ekmeği denize döktüler Rizede vicdanları dile getiren görüntü

Geçtiğimiz yıllarda da çürümüş balıkların denize döküldüğünü hatırlatan Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Köseoğlu, ekmeklerin denize dökülmek yerine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara verilebileceğini savunarak "Geçen sene palamut balığını çürütüp denize dökmüşlerdi. Şimdide ekmeği kamyonla denize döktüler. Ayda 1 limanımıza kamyonla ekmek dökülüyor. Bu ekmekleri denize kim atıyor? Bunlara yazık değil mi? Bunları insanlara, hayvanı olanlara neden vermiyorlar?" dedi.

Yüzlerce ekmeği denize döktüler Rizede vicdanları dile getiren görüntü

Güncel Haberler

Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü
#Gündem

Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü

GYODER Gösterge 10 yaşında
#Çalışma Hayatı

GYODER Gösterge 10 yaşında

ODE Yalıtım’a yeni genel müdür
#Çalışma Hayatı

ODE Yalıtım’a yeni genel müdür