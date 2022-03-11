Din içerikli programlarda yorumcu olarak katılan Yusuf Kavaklı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzun süredir programların sevilen konukları arasında yer alan Yusuf Kavaklı’nın ağır bir hastalık süreci geçirdiği biliniyordu. Yusuf Kavaklı’yı takip eden pek çok kişi hastalığı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Kavaklı hastalığı ne? Yusuf Kavaklı kanser mi? Yusuf Kavaklı ne kanseri? İşte detaylar…

YUSUF KAVAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı. Belçika’da öğretmenlik yaparken 1984-1986 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nin Avrupa baskısında “cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazdı.

YUSUF KAVAKLI'NIN HASTALIĞI NE?

Beyaz TV’de "Cuma sohbetleri” yapan Yusuf Kavaklı, uzun zamandır rahatsızlıkla mücadele ediyor. Programın son bölümünde ağır bir ilaç kullandığını ve bundan dolayı saçlarının dökülmeye başladığını açıklayan Yusuf Kavaklı, geçen hafta sunucu Nur Viral'a "Bir ilaç kullanıyorum. Haftaya programa bere ile gelirsem şaşırma. Saçlarım dökülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Nur Viral de Yusuf Kavaklı'nın sözlerinin ardından gözyaşlarına hâkim olamamıştı.