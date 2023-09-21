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Yunanistan’da öldürülen 6 Türk'ün intikamını almak için eylem yapacaklardı! 10 gözaltı

Yunanistan'da infaz edilen Barış Boyun suç örgütüne bağlı 'Ölüm Çetesi'nin 6 üyersinin intikamını almak için eylem hazırlığındakilere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

21.09.2023 - 13:10 | | Derya EVREN/İSTANBUL(DHA)
Yunanistan’da öldürülen 6 Türk'ün intikamını almak için eylem yapacaklardı! 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Atina kentinde öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Eylemi gerçekleştirmek üzere olan çete üyelerine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Izmir’de yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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