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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Edirne'de polisin ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

04.05.2022 - 11:55 | | DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gurup FETÖ şüphelisinin Yunanistan'a kaçmak için kente geleceğini belirledi. Havsa ilçesinde önlem alan polis, İstanbul plakalı araca dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, Doyran köyüne doğru yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, yapılan takip sonucu durduruldu. Araçtaki 8 FETÖ şüphelisi, yanlarındaki 3 çocukla birlikte gözaltına alındı. Yapılan incelemede aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin, Örgütü yardım ve yataklık etmek, bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgüt üyeliği suçlarından kaydı olduğu ve dosyalarının istinaf mahkemelerinde bulunduğu belirlendi. 

Polis, şüphelilere yardım ettiğini belirlediği 3 göçmen kaçakçısını da gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürerken, 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı!

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