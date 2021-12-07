Yunan polisi Edirne'de askeri yasak bölgeye girdi!

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YURT DISI ÇIKIŞ YASAGI KONULARAK SERBEST BIRAKILDILAR

İl Jandarma Komutanlığında soruşturmaları yürütülen polis memuru ve kız arkadaşı Edirne'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Manolis ve Aohna, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İkilinin üzerinde bulunan ve el konulan cep telefonları ile diğer materyallerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

Yunan polis memuru Manolisin ifadesinde İpsala Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirterek, kız arkadaşı ile birlikte Edirnede kent merkezine gelerek alış veriş yaptıklarını söyledi. Alış verişin ardından dönüşe geçtikleri ve cep telefonundaki navigasyona İpsala yazdığını anlatan Manolis, önüne iki yol çıktığını ve kısa yolu tercih edince askerlerin durdurduğunu belirterek, "Navigasyon güzergahını takip ederken, sınıra yakın bir yerde askerler bizi durdurdu, pasaportlarımıza el koyarak, bizi jandarmaya götürdüler. Biz alışverişe gelmiştik. Başka bir amacımız yok dediği öğrenildi.

Yunan polis memuru ve kız arkadaşı serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu görevlileri ile birlikte adliyeden ayrıldı.