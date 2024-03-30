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YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yener nereli?

Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de ekranda yaptığı açıklamalarla merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler de merak ediliyor. Peki Ahmet Yener kimdir? YSK Başkanı Ahmet Yener kaç yaşında, nereli?

30.03.2024 - 07:58 |
YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında? Ahmet Yener nereli?

Ahmet Yener 13 Nisan 1966 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçeçsinde doğdu. İmam Hatip Lisesi mezunu olan Yener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1989 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Hakim adayı olarak mesleğe başladı ve sonra sırayla Baykan, Yığılca, Sivrihisan, Osmaniye ve Kırıkkale Hakimliği görevinde bulundu.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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