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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu; 100 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke, 1 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

11.04.2023 - 15:05 | | DHA
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu; 100 sikke ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin aracını Yozgat- Sivas kara yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke, 1 yüzük ve 4 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlelerin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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