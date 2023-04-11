Yozgat'ta tarihi eser operasyonu; 100 sikke ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin aracını Yozgat- Sivas kara yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke, 1 yüzük ve 4 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlelerin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.