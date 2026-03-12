GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat'ta koruktan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu
HaberlerGündem Haberleri Yozgat'ta koruktan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu

Yozgat'ta koruktan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu

12.03.2026 - 07:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat'ta koruktan yangın! 5 katlı bina alevlere teslim oldu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 5 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın Osman Çavuş Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Çarpık ilişki sarmalı! Cinsel istismara uğradı, duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Çarpık ilişki sarmalı! Cinsel istismara uğradı, duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı veya yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Tunceli'de iki mahallenin kaderi değişiyor! 340 konutluk dev projede imzalar atıldı: İlk kazma için tarih verildi
#Gündem

Tunceli'de iki mahallenin kaderi değişiyor! 340 konutluk dev projede imzalar atıldı: İlk kazma için tarih verildi

Trafikte birbirlerine girdiler! Avcılar'da cadde karıştı
#Gündem

Trafikte birbirlerine girdiler! Avcılar'da cadde karıştı

MGM son dakika duyurdu! Kış resmen geri döndü, çığ ve buzlanma riski var
#Dünya

MGM son dakika duyurdu! Kış resmen geri döndü, çığ ve buzlanma riski var