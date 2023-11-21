'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya: 19 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece’de 09 Ekim günü meydana gelen olayda, bir villa bahçesine 2 şüpheli yan villadan telleri keserek girmişti ve 2 grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan çatışmada yaralanan T.K. özel araç ile olaya karışan diğer şüpheliler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Şüphelilerin kaldığı villa içerisinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bodrum katta banyo içerisinde bulunan gizli bölmede 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca, 400 adet 9 mm çaplı fişek, 100 adet boş kovan ve 13 adet şarjör ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, silahlı çatışmanın yaşandığı villa içerisinde kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini “Yolyemezler” olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları tespit edildi.

Silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde de silah ile adam öldürme, silah ile birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silah ile kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri soruşturma kapsamında belirlendi.

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Elde edilen deliller kapsamında tespit edilen 24 şüphelinin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar ile 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.