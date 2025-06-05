Yola çıkacaklar dikkat! Şehirler arası radar uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden görülebilecek

"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" internet adresinden erişilebilen bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.

Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.

Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.

Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor.

30 DAKİKADA BİR YENİLENİYOR

Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor.