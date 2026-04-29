Yol kenarındaki manav tezgahı alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi civarında karayolu kenarındaki bir manav tezgahından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tezgahın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.