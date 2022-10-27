YÖK Başkanı'ndan KPSS soruşturması açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Özvar, yeni neslin yükseköğretime ulaşabilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedef olarak belirdiklerini söyleyerek, "Yükseköğretim elitizmin bir aracı değildir. Bütün dünyada, ABD başta olmak üzere, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yükseköğretim artık talep eden, yeteneği olan herkese kapılarını açan bir kurum haline gelmiştir. Bu, ABD'de 50 yıldır, Çin'de 30 yıldır, Japonya'da 30 yıldır böyledir. Biz yükseköğretimi talep eden yeni nesillerin eğer kapasitesi varsa ulaşabilmesinin önündeki engelleri kaldırmayı bir hedef olarak belirledik. Yükseköğretime erişimin önündeki her türlü engeli kaldırdık. Bu 'elini kolunu sallayan üniversite okusun' manasına gelmiyor. Yükseköğretime erişmek isteyen tüm gençlere yeterli kontenjan ve imkanlar sağlanmalı. Geçen sene giriş barajını kaldırma amacımız da buydu. Geçen sene almış olduğumuz karar, stratejik hedeflerin bir sonucuydu" dedi.

'PUANLAR VE SIRALAMALAR YUKARI ÇIKTI'

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin, OECD ülkelerinde yükseköğretim mezunları bakımından hala ortalamanın altında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özvar, 150 puan barajının ciddi bir sıkıntı yarattığını gördüklerine vurgu yaparak, "Öğrencilerin kaliteli olup olmadığını bu 150 barajı mı belirliyor? Kaliteyi niye 160, 140 belirlemiyor da 150 belirliyor? Bu baraj daha 1'nci sınavda öğrencilerin yarısından fazlasını döküyor. Dökünce 10 tane öğrenci, 100 tane kontenjan. Biz dedik ki; bu yarışı açalım, yarışın önündeki engelleri kaldıralım. Sınavda en fazla doğru cevap verebilen bir hiyerarşi içinde sıralansın. Gelin, sınavı puan üstünlüğü sınavına döndürelim, baraj sınavı olmaktan çıkaralım. Yaptığım tam olarak bu, puan üstünlüğüne dayalı bir sınav haline getirmek. Bu ne getirdi? Başarı puanı istemeyen işletme, iktisat, sosyoloji, açık öğretim ve bütün ön lisans programları, bütün programlarda puanlar ve sıralamalar yukarı çıktı. Geçen sene 4 binle Boğaziçi'ne girilen bölümlere şu anda 2 bin 800- 3 bin ile giriyorlar. Geçen sene 2 milyon öğrencinin içerisinde ilk 3-4 bine girenler, 3 milyon 243 bin insanın arasında 2 bin 800- 3 bine girmiş oldu. Yani hem daha fazla öğrencinin içerisinde ilk 3 bine giriyor, hem daha üstüne. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 binde kapattığımız bir program, bu sene 2 bin 800'le kapattı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özvar, üniversite sınavına girecek aday sayasında daha da artış olacağını belirterek, "Bu sene 4,5 milyona çıkarsa şaşırmayın. Yükseköğretime erişim konusunda rekabetin artması, beşeri sermayenin nitelik kazanmasına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu sene 3 milyon 250 bin öğrenci arasında örgün lisans programlarına giren öğrenci sayısı yüzde 10. Bunların içinde en parlak olanları da yüzde 3 civarında. Bu da emin olun dünya standartlarında" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER MESLEK SAHİBİ YAPMAZ'

Prof. Dr. Özvar, üniversite sayılarındaki artış ve kalite konusundaki tartışmalara da değinerek, "Üniversiteler ne ölçüde meslek sahibi yapar? Üniversiteler prensip olarak meslek sahibi yapmaz. Üniversiteleri bir meslek kapısı olarak görüyorsak bu konsepti değiştirmemiz lazım. Bu, 'üniversitelerde meslek kazandıran programlar yok' anlamına gelmiyor, elbette var. Ama üniversite bir bütün olarak bir meslek kapısı değil. Üniversitelerin bir sürü programı var. Üniversite öğrencileri; çağını, toplumu, dünyayı entelektüel anlamda daha iyi anlayabileceği bilgi, beceri ve yetkinlikle donatan bir kurumdur. Üniversite anlayışını meslek lisesi konseptinden çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de bölgesel kalkınmanın en önemli manivela araçlarından bir tanesi üniversiteler olacaktır. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma misyonu verdiğimiz üniversiteler var" dedi.

'YÖNETSEL BAKIMDAN SIKINTILAR VAR'

Prof. Dr. Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin soruların çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya da değindi. Prof. Dr. Özvar, sınavla ilgili YÖK olarak ön inceleme yapma yetkileri olduğunu hatırlatarak, "İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik. Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar olduğunu gördük. Yönetsel bakımdan yani soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM'nin yönetimini, ondan sonraki süreci yönetmeyle alakalı bazı sıkıntılar. Savcılık bundan sonrasını yürütecek" dedi.

Prof. Dr. Özvar ayrıca, "Eskiden dershaneler üniversite sınavındaki başarıları, üniversite kazandırdıkları öğrenci sayısının yanında aynı zamanda hazırladıkları soruların isabeti bakımından da değerlendiriliyordu. Zaten dershaneler müşterisini buradan topluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ARACILAR VASITASIYLA KAYIT YAPTIRMASINLAR'

Prof. Dr. Özvar, denklik konusunda da aracı grupların öğrencileri mağdur ettiğine vurgu yaparak, "Tıp, diş hekimliği, eczacılık okumak isteyen bazı öğrenciler ara çözümler peşinde koşuyorlar. Yurt dışında sınavsız, sadece parayla kayıt yaptırıp, okuyan öğrenciler oldu. Onların buraya geldiklerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlarda diplomalarının tanınırlığında sıkıntı var. Türkiye, o üniversiteyi tanımıyorsa o çocuğun diploması burada geçerli olmuyor. Her sene çocuklara söylüyorum; 'Türkiye'de hangi ülkelerin üniversitelerinin diplomaları tanınıyor, önce ona bakın.' Fakat Türkiye'de, dünyada aracı gruplar var. Çocukları suistimal ediyorlar. Bu çok önemli bir konu. Aracılar vasıtasıyla yurt dışına kayıt yaptırmaktan kaçınsınlar çocuklar. Paralarını alıyorlar. Muazzam bir piyasa var, çok büyük bir piyasa. Gitmesinler, yazık oluyor çocuklara. Ve 'merak etmeyin bir yolunu bulup diplomayı hallederiz' diyorlar. Ama bunların hepsi geri dönüyor. FETÖ'nün hakimiyetinde kalıp, oradan FETÖ'cülerin verdiği diplomalar var Türkiye'nin tanımadığı. Onlar da bu denklik konusunu karıştırıyor" dedi.