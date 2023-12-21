Yoğun kar yağışı etkili oluyor, her yer beyaz örtüyle kaplandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar sezonu başladı. Daha önce Denizli'nin yüksek kesimlerine düşen karın ardından, Çameli ilçesine de kar yağışı başladı. Denizli genelinde Çameli ilçesi, kar yağışının ilk etkisini hisseden ilçe olarak öne çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyrettiği ilçede, akşamüzeri saatlerinde başlayan kar yağışı, zamanla karla karışık yağmura dönüştü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürümeye devam ediyor.

Kar yağışının hayatı nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yetkililer, özellikle yola çıkacak olan araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının şiddetini artırması durumunda, ilçede alınacak tedbirler ve muhtemel etkilerle ilgili bilgilendirmeler de bekleniyor.