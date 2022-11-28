Yoğun kar geliyor! Sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek, Meteoroloji illeri son dakika açıkladı

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Bugün ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR: Pazartesi günü (28.11.2022) akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı (29.11.2022) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.



Doğu Akdeniz’de rüzgarın, 28.11.2022 Pazartesi sabah doğusunun açıkları ile akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü (29.11.2022) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

İZMİR İÇİN 'SAĞANAK' UYARISI: Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Muğla'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.

28 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Manisa çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege'de kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile K. Maraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ile zamanla Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 12



İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 13



Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16



Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 22



Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21



Samsun: Parçalı bulutlu 15



Trabzon: Parçalı bulutlu 16



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 15

İSTANBUL'A KAR GELİYOR



CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın aktardığı bilgiye göre İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha fazla artırması bekleniyor.



İşte CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın canlı yayında aktardığı hava durumu tahminleri...



İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor. Tabi akıllara özellikle 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu gelmişti.



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den edindiğimiz bilgiye göre Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.

OCAK AYINDA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK



İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, soğuk kendini hissettiriyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteorolojik tahminlere göre 50-60 kilometre arasında bir rüzgarın esmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun KAR yağışı olacağı belirtiliyor. Dün itibarıyla Kırklareli'nde bazı yerlerde kar tanelerinin düştüğünün haberleri gelmişti.

Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari illerinde çarşamba günü kar bekleniyor. Birçok ilde sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.