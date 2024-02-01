YKS sınav merkezi tercihi 5 tane zorunlu mu? YKS sınav merkezi tercihi neden 5 tane, YKS sınav yeri 5 tercih zorunlu mu, sınav merkezi tercihi 2 nedir?

2024 YKS için başvurular 1 Şubat - 26 Şubat tarihleri arasında devam edecek. Başvurular bugün başladı. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapacak. Peki, YKS sınav merkezi tercihi 5 tane zorunlu mu?

YKS SINAV YERİ 5 TERCİH ZORUNLU MU?

YKS’ye girecek adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebiliyor. Adaylar, değişiklik yaparken karşılarına 5 il değişiklik seçeneği çıkıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Haberin Devamı

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),

9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik TEstleri (AYT); öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.