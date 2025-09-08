YKS 2025 ek tercihler ne zaman?

Haberin Devamı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler, boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan ek yerleştirme sürecine çevrildi. Binlerce öğrencinin üniversite hayallerine ulaşmak için ikinci bir şans olarak gördüğü ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ve sürecin nasıl işleyeceği, en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi duyurular, adayların bu süreçteki yol haritasını belirleyecek.

2025 YKS ek tercih takvimine ilişkin henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak süreç, ana yerleştirme ve kayıt döneminin tamamlanmasının ardından şekilleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu sürecin sona ermesiyle üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme maratonu başlayacak.

Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, YKS ek tercihlerinin üniversite kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, yani Eylül ayının ikinci yarısında başlaması beklenmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, bu yılki yerleştirmelerde yüzde 99 gibi rekor bir doluluk oranına ulaşıldığı, toplam 521 bin 024 kontenjanın 515 bin 521'inin dolduğu belirtildi. Ancak vakıf üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 75,8'de kalması, ek yerleştirmeler için hala önemli sayıda kontenjanın bulunduğunu gösteriyor. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarındaki tüm boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ikinci yerleştirme kılavuzunda adaylara duyurulacak. Adayların bu süreci yakından takip etmesi ve ÖSYM duyurularını referans alması büyük önem taşıyor.

Haberin Devamı

YKS 2025 ek tercihler nasıl yapılır?

YKS 2025 ek tercih işlemleri, tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, başvurularını yapabilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra adayların karşısına tercih ekranı çıkacak. Bu aşamada en kritik kaynak, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek yerleştirme kılavuzudur. Adaylar, bu kılavuzda yer alan üniversitelerin boş kontenjanlarını, programların taban puanlarını ve varsa özel başvuru koşullarını dikkatle incelemelidir. Tercih listesi oluşturulurken bu bilgiler temel alınmalıdır.

Ek tercih sürecinde her adaya en fazla 24 program seçme hakkı tanınıyor. Adaylar, istedikleri programları öncelik sırasına göre listelerine ekledikten sonra işlemi onaylamalıdır. Ancak tercihlerin sisteme kaydedilmesi, başvurunun tamamlandığı anlamına gelmiyor. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, kılavuzda belirtilen ek tercih ücretinin belirlenen süre içerisinde ve anlaşmalı bankalar veya ödeme kanalları aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Tercih ücretini yatırmayan adayların yaptıkları tercihler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle, adayların tüm işlemleri son başvuru tarihini ve saatini geçirmeden tamamlaması kritik öneme sahip.