Yılmaz Erbek Apartmanı davasında avukatlardan ağır ceza mahkemesi talebi

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 2'si tutuklu 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi.

Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Geçen haziran ayında görülen duruşmada heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur Denizaslanı, kooperatif üyelerinden Ayşe Yılmaz, fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye Kaya, zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar Uslu ve Zehra Yılmaz Sağlam'ın da beraatine karar verdi.

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2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından 7 sanık hakkında da iddianame hazırlandı. O dönemde Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7 sanık için 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

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Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y., S.Ç., H.H., B.B. F.G. ile depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanıklar B.E. ile Z.D. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada hakim, şikayetçi avukatlarının görevsizlik kararına ilişkin dilekçelerini okudu. Şikayetçi avukatları, davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Duruşma savcısı ise görevsizlik talepleri için Yılmaz Erbek Apartmanı ana davasına ilişkin Yargıtay kararının beklenmesini istedi. Hakim de Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararının ardından görevsizlik talebinin yeniden değerlendirilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.(DHA)