Yılların hayali gerçek oldu! Manisa ve Balıkesir'i doğrudan ilgilendiriyor

Haberin Devamı

Gördes’e bağlı Kobaklar Mahallesi ile Sındırgı’ya bağlı Yaylabayır Mahallesi arasında kalan ve Gördes-Sındırgı arasındaki ulaşımı da sağlayan yol dört belediyenin özverili çalışması ile yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü sathi kaplama çalışması ile Gördes-Sındırgı arasında güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı. Yılların çilesini ortadan kaldıran çalışmanın ardından yol, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, daire başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bölge halkı katıldı.



"SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİK"

Açılış töreninde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yolun kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Başkan Serkan Sak, "Yaylabayırlı vatandaşlarımız Hanya’ya, Kobaklar’a, Güneşli’ye, Evciler mahallelerine Demirci üzerinden gidiyordu. Başkanlarım sayesinde yolları yarı yarıya kısaldı. Gördes buradan Yaylabayır’a 30 kilometre. Yaylabayır-Demirci arası 33 kilometreye düştü. Hizmet aşkıyla yanan belediye başkanlarımız sayesinde vatandaşlarımız hizmet görmeye başladı. Seçimden önce söz vermiştik, Yaylabayırlı vatandaşlar hizmet görecek demiştik, Yaylabayır hakkını aldı." dedi.







"DAYANIŞMAYLA, BİRLİKTELİKLE AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SORUN YOK"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile çok güzel bir uyum sağladıklarını vurgulayan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise, "Sındırgı ve Gördes birbirine sırtını dayamış ama küslerdi. Biz bu küslüğü bitirmeye ant içtik. Şimdi de bunun meyvelerini yiyoruz. Altyapısını Gördes Belediyesi olarak biz üstlendik. Üst yapısını Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Aynı şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi de birleşerek çok güzel bir hizmet oldu. Dayanışmayla, birliktelikle aşamayacağımız hiçbir sorun yok" diye konuştu.



"DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Haberin Devamı

Açılış töreninde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Belediye başkanlarımıza kazandırmış oldukları bu güzel yol için çok teşekkür ediyorum. Güzel yürekli belediye başkanları inandıkları bu yolda dayanışma ile bir bir sorunları çözüyorlar. İşte bunun hayat bulmuş halini hep birlikte burada görüyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Bu hizmetleri sizlerle buluşturan belediye başkanlarımıza ve emekçilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"BİZDE AYRIM YOK, AYRI GAYRI YOK"

Yolun hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "Bizde ayrım yok, ayrı gayrı yok. Aynı hedefe odaklandık; o da vatandaşlarımızı en iyi belediyecilik hizmetleriyle buluşturmak. Bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz, çünkü biz halkımıza hizmet sözü verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri el ele vererek, omuz omuza çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu birliktelik sayesinde hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık. İki büyükşehir belediyesi ve iki ilçe belediyesi olarak, yıllardır süregelen bir sorunu çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



"TEK HEDEFİMİZ HALKA HİZMET"

Haberin Devamı

Sadece ilçe belediyeleriyle değil, büyükşehir belediyeleriyle de uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim tek bir amacımız var; Vatandaşımıza en iyi şekilde nasıl hizmet ederiz, onun derdindeyiz. Daha fazla yol nasıl yaparız? Daha fazla parkı halkımızla nasıl buluştururuz? Daha çok Kent Lokantası’nı nasıl açarız? Biz, halkımız için çalışıyor, onlar için mücadele ediyoruz. Aynı anlayışla çalışmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Çok güzel hizmetler yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gördes ve Sındırgı Belediye Başkanlarımıza, yolun yapımında çalışan tüm emekçilere ve değerli muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin."



"BİRLİK, BERABERLİK OLUNCA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Haberin Devamı

Yolun hem Balıkesir’de hem de Manisa’da vatandaşların çilesi haline geldiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bunu daha öncesinde de dile getirdiler. Ancak bir türlü nasip olmadı. Şimdi bunu hayata geçirdik. Gerçekten çok mutluyum. Hem Manisa Büyükşehir Belediyemiz hem biz, hem Sındırgı’mız hem de Gördes Belediyemiz tam bir iş birliği ortaya koydu. Birlik olunca, beraberlik olunca her şey çok güzel oluyor." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yol trafiğe açıldı. Yoldaki ilk sürüşü ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanının direksiyonuna geçtiği araçta 4 belediye başkanı birlikte yaptı.