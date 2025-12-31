Yılın son günü için Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!

Haberin Devamı

Yarın ve perşembe günü Doğu Anadolu bölgesinde beklenen kar yağışlarının, yarın sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de, öğleden sonra Erzurum'un güneyi, Ağrı ve Van'da kuvvetli, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yarın sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman Diyarbakır ve Şanlıurfa ile öğle saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt'te ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Perşembe günü de Batman ve Siirt'te kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, diğer illerde etkisini azaltarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Hatay'da yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Hatay'ın yüksekleri, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar bekleniyor. Kahramanmaraş ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybederek perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Karaman ve Konya'nın güneyinin yükseklerinde yarın ilk saatlerden itibaren, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Denizlerde fırtına bekleniyor

Bununla birlikte, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, perşembe günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Kuzey Ege'de rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren yer yer 9 kuvvetinde olmak üzere 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."