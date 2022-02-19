Yıldırım projesi nedir? Aselsan’ın Yıldırım Projesi gerçek mi? Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Projesi detayı dikkat çekti!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi yeni bölümleriyle ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan Yalnız Kurt dizisinin son bölümünde dikkat çeken bir detay yer aldı. Ekranlara gelen yeni bölümde ASELSAN’ın olduğu iddia edilen Yıldırım Projesi ile ilgili sahneler merak uyandırdı. Yıldırım Projesi, dizide, S-400, F-35, Patriot gibi hava savunma sistemlerinin Türkçesi olarak tanımlanırken dizinin takipçileri Yıldırım Projesinin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yalnız Kurt dizisinde yer alan Yıldırım projesi nedir? Yıldırım projesi nedir? Aselsan’ın Yıldırım Projesi var mı? Yıldırım Projesi Türk Hava Savunma Sistemi mi? İşte Yıldırım Projesi ile ilgili merak edilenler…

YILDIRIM PROJESİ NEDİR?

Yalnız Kurt dizisinde Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Kumandan, "S-400, F-35, Patriot... Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.

Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.

ASELSAN’IN YILDIRIM PROJESİ VAR MI?

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, ‘ASELSAN ölümlerini Yalnız Kurt aydınlattı’ başlıklı yazısında, Yıldırım Projesi’ne değindi. Aytuğ, “Savunma sanayimizin can damarlarından ASELSAN'da çalışan gencecik mühendislerimizin birbiri ardına garip şekilde hayatlarını kaybetmeleri üzerine bu sütunlarda çok yazı yazdım.” diyerek başladığı yazısında, Aselsan’ın Yıldırım Projesi’nin FETÖ tarafından deşifre edildiğini yazdı. Aytuğ’un yazısında Yıldırım Projesi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Türkiye'nin yakın tarihini mercek altına alan atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt da son bölümünde bu meseleyi bir kez daha gündeme getirdi. Meğer FETÖ ve onu maşa olarak kullanan dış güçlerin en büyük korkusu, Türkiye'nin özellikle hava savunma konusunda kendi kendine yetecek hale gelmesiymiş. ABD, Patriot'ları vermeyince, Ruslardan alınan S 400'lerin de diplomatik krize yol açmasıyla birlikte Türkiye kendi hava savunma sistemini hayata geçirmek için kolları sıvamış. Yıldırım Projesi adı verilen bu çok önemli hamle ne yazık ki FETÖ'nün Kozmik Oda'ya girmesiyle deşifre olmuş. O Kozmik Oda baskınıyla kimlikleri açığa çıkan memleket aşığı kahramanlardan 813'ü FETÖ tarafından öldürülmüş. İHA, SİHA, Altay tankı, ATAK helikopteri, Fırtına obüsleri ve çeşitli füze sistemleriyle yerli ve milli savunma sanayiinde büyük mesafe kat eden Türkiye'nin bu alanda elde ettiği müthiş başarılar, topraklarımızda gözü olanları fena halde korkutmuş. Yıldırım Projesi ise onların ilk hedefi haline gelmiş. Bu nedenle de FETÖ marifetiyle ASELSAN'ın pırıl pırıl dahi mühendislerini birer birer öldürme yolunu seçmişler.

Her Osman Sınav dizisi gibi Yalnız Kurt da yavaş yavaş istim tutuyor. Dizi giderek bir haber bülteni kimliği kazanıyor. Durun bakalım, Yalnız Kurt eştikçe daha neler gün yüzüne çıkacak?”

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız Kurt dizisi, Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan yalnız Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri de konu ediniyor.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.