Yılancı Osman kimdir? Adana’da Yılancı Osman diye anılan Osman Aslan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan hakkında yapılan aramalar arttı.

Osman Aslan Kimdir?

Adana'da otogarda çiğ köfte ve acılı ayran satarak geçimini sağlayan Osman Aslan, 62 yaşında ve Adana'da yaşayan bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Yılanlara olan tutkusu, onu bu alandaki benzersiz figürlerden biri yapıyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak tanınan Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle geniş bir ilgi alanına sahip.