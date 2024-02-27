Yeşilay haftası ne zaman 2024? Yeşilay haftası nedir?

Yeşilay Haftası'nın ne zaman olduğuna yönelik araştırmalar arttı. Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemeye yönelik bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlendiği bu haftada, öğrenciler okullarında Yeşilay Haftası'nı kutluyor. Bu özel hafta boyunca, öğrenciler resimler ve şiirler aracılığıyla bu zararlı alışkanlıkların önlenmesine katkı sağlıyorlar.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay, resmî ismiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar ile mücadele eden ve zararlı alışkanlıklardan toplumun korunması için çalışan sivil toplum kuruluşu. Kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alır.

Yeşilay, Haziran 2023 itibarıyla 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 80 bin gönüllü ile 95 ülkede hizmet vermektedir.

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan 1 - 7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Kuruluşundan itibaren çeşitli tarihlerde, farklı isimlerle kutlanmış; dönemin Yeşilay Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner'in gayretleriyle 1960 yılından itibaren, Yeşilay'ın kuruluş gününü de kapsayan 1-7 Mart Haftasının her yıl "Yeşilay Haftası" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

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