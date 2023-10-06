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Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

06.10.2023 - 18:27 |
Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

 

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