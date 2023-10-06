Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
06.10.2023 - 18:27 |
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.