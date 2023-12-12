Yerli malı şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa seçenekli yerli malı haftası ile ilgili şiirler ve 1. 2. 3. 4. Sınıf yerli malı haftası şiirleri

Yerli Malı Haftasına özel ezberlenmek için şiirler araştırılıyor. En güzel Yerli Malı Haftası şiirlerini ezberlemek isteyenler biz de Yerli Malı Haftası şiirleri derledik. İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri…

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yurdunu seven uyanık olur,

Önce kendi milletini korur.

Marketlerde alışveriş yaparken,

869 numaralı barkotu bulur.

Yerli malı Türk'ün malı,

Paramız ülke içinde kalmalı.

Zengin olmak isteyen herkes,

Bu bilinci çevresine yaymalı.

Ayşe-Ahmet üretip satsın,

Kazancı ile fabrika kursun.

Annem-babam burada çalışıp,

Cebine bol para girsin.

Not:Okullar için yazılmıştır.

(İshak Özlü)

MEYVELER KONUŞUYOR

ELMA

Sepetim elma dolu,

özü vitamin yolu,

tadına doyum olmaz,

içi sulu mu sulu.

ÜZÜM

Salkım salkım duruyor,

tatlı üzüm bal üzüm,

Bol yerim sağlıklıyım,

parlıyor gözüm.

ERİK

Ağaçlar çiçeklendi,

çiçekler eriklendi,

Erik yiyen çocuklar,

cıvıl cıvıl şenlendi.

KAYISI

Meyvelerin kralı,

kayısıdır kayısı,

Yerken düştü bayıldı,

arkadaşın dayısı.

ŞEFTALİ

Şeftalinin iyisi

Bursa'dadır arkadaş,

Haberin Devamı

Hayat veren suyunu,

içelim yavaş yavaş

AYVA

Ayvalar çiçek açmış,

demek ki yaz gelecek,

Kafamıza düşürecek

şişirecek.

KİRAZ

Ağaçlar pembe beyaz,

dalları bastı kiraz.

Gel arkadaşım yanıma,

yiyelim biraz biraz.

PORTAKAL

Ağaçlarda portakal

küme küme duruyor.

Koparıp da yemesi

ne güzel oluyor.

MANDALİNA

Portakalın kardeşi

arkadaşı limonun,

Vitaminle doludur,

bir başka tadı onun.

KAVUN

Koklayarak alırsın,

yaz meyvesi kavunu,

Bu meyvede bulursun

vitaminin çoğunu.

KARPUZ

Arabadan atlıyor,

pantolonun patlıyor,

Soğuk suyun içinde,

çatır çatır açılıyor.

NAR

Tane tane top gibi,

içi boncuk kan gibi,

Nar yiyince çocuklar,

olurmuş aslan gibi,

MUZ

Bana muz derler canım,

misler gibi kokarım,

Çocuklar beni sever,

onlara ben bakarım.

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yerli malı kullanırım,

Vermem paramı ele.

Yabancı mal kullanıp da

Atmam paramı sele.

Kullandığım malların,

Hepsi de yerli malı.

Kalkınmak isteyenler

Yerli mal kullanmalı.

Doğduğum günden beri,

Yerli mal kullanırım.

Yurdumun öz malını,

Ancak benimdir derim.

(Müfit Aksakal)