Yerli malı şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa seçenekli yerli malı haftası ile ilgili şiirler ve 1. 2. 3. 4. Sınıf yerli malı haftası şiirleri
Yerli Malı Haftası şiirleri için araştırmalar devam ediyor. Her sene 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası devam ediyor. İşte en güzel 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri…
Yerli Malı Haftasına özel ezberlenmek için şiirler araştırılıyor. En güzel Yerli Malı Haftası şiirlerini ezberlemek isteyenler biz de Yerli Malı Haftası şiirleri derledik. İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirleri…
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
YERLİ MALI ŞİİRİ
Yurdunu seven uyanık olur,
Önce kendi milletini korur.
Marketlerde alışveriş yaparken,
869 numaralı barkotu bulur.
Yerli malı Türk'ün malı,
Paramız ülke içinde kalmalı.
Zengin olmak isteyen herkes,
Bu bilinci çevresine yaymalı.
Ayşe-Ahmet üretip satsın,
Kazancı ile fabrika kursun.
Annem-babam burada çalışıp,
Cebine bol para girsin.
Not:Okullar için yazılmıştır.
(İshak Özlü)
MEYVELER KONUŞUYOR
ELMA
Sepetim elma dolu,
özü vitamin yolu,
tadına doyum olmaz,
içi sulu mu sulu.
ÜZÜM
Salkım salkım duruyor,
tatlı üzüm bal üzüm,
Bol yerim sağlıklıyım,
parlıyor gözüm.
ERİK
Ağaçlar çiçeklendi,
çiçekler eriklendi,
Erik yiyen çocuklar,
cıvıl cıvıl şenlendi.
KAYISI
Meyvelerin kralı,
kayısıdır kayısı,
Yerken düştü bayıldı,
arkadaşın dayısı.
ŞEFTALİ
Şeftalinin iyisi
Bursa'dadır arkadaş,
Hayat veren suyunu,
içelim yavaş yavaş
AYVA
Ayvalar çiçek açmış,
demek ki yaz gelecek,
Kafamıza düşürecek
şişirecek.
KİRAZ
Ağaçlar pembe beyaz,
dalları bastı kiraz.
Gel arkadaşım yanıma,
yiyelim biraz biraz.
PORTAKAL
Ağaçlarda portakal
küme küme duruyor.
Koparıp da yemesi
ne güzel oluyor.
MANDALİNA
Portakalın kardeşi
arkadaşı limonun,
Vitaminle doludur,
bir başka tadı onun.
KAVUN
Koklayarak alırsın,
yaz meyvesi kavunu,
Bu meyvede bulursun
vitaminin çoğunu.
KARPUZ
Arabadan atlıyor,
pantolonun patlıyor,
Soğuk suyun içinde,
çatır çatır açılıyor.
NAR
Tane tane top gibi,
içi boncuk kan gibi,
Nar yiyince çocuklar,
olurmuş aslan gibi,
MUZ
Bana muz derler canım,
misler gibi kokarım,
Çocuklar beni sever,
onlara ben bakarım.
YERLİ MALI ŞİİRİ
Yerli malı kullanırım,
Vermem paramı ele.
Yabancı mal kullanıp da
Atmam paramı sele.
Kullandığım malların,
Hepsi de yerli malı.
Kalkınmak isteyenler
Yerli mal kullanmalı.
Doğduğum günden beri,
Yerli mal kullanırım.
Yurdumun öz malını,
Ancak benimdir derim.
(Müfit Aksakal)