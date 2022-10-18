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Yerli füze Tayfun! 561 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabet

Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

18.10.2022 - 09:45 | | Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)
Yerli füze Tayfun! 561 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Yerli füze Tayfun 561 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabet

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