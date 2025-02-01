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Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti

01.02.2025 - 21:35Güncellenme Tarihi:
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti

Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen (44), tek kişilik hücresinde bileklerini keserek intihar etti.

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili incele başlatıldı.

582 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İntihar eden doktor İlker Gönen'in, Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanıyordu.

Gönen hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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